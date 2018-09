Rodovias que cortam SP têm tráfego normal esta manhã

Na Rodovia dos Imigrantes, o tráfego estava normal em ambos os sentidos. Na Rodovia Anchieta, a pista sul está fechada para obras e a descida, pela pista norte, tem movimento de veículos normal. Na região do Planalto, pela Anchieta, o tráfego seguia lento na chegada a São Paulo devido ao excesso de veículos.

No sistema Anhanguera-Bandeirantes, um acidente deixou um trecho congestionado, na região de Campinas, no interior paulista. Um caminhão, uma moto e um veículo de passeio colidiram na altura do quilômetro 98, sentido São Paulo. O tráfego estava lento entre os quilômetros 101 e 97, por conta da interdição de três faixas de rolamento. Ainda não havia informação sobre feridos. A Rodovia dos Bandeirantes estava com tráfego tranquilo.

Já o Sistema Castelo Branco-Raposo Tavares apresentava lentidão no sentido interior. A pista marginal da Rodovia Castelo Branco tem congestionamento com pontos de paradas no sentido interior do quilômetro 19 ao 21 em razão do excesso de veículos. No sentido capital, o trânsito estava normal.

A Rodovia Raposo Tavares apresentava tráfego normal nos dois sentidos, no trecho administrado pela concessionária Viaoeste. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o trecho na chegada a São Paulo estava com tráfego intenso entre os quilômetros 14 e 10, mas fluindo bem.

A Rodovia Presidente Dutra registrava vários trechos congestionados no sentido São Paulo. Na região de Guarulhos, a pista expressa tinha lentidão entre os quilômetros 220 ao 222 e a marginal, entre os quilômetros 217 e 221. Em São Paulo, o congestionamento estava na pista marginal entre os quilômetros 230 e 231.

Nas rodovias litorâneas, como a dos Tamoios e Mogi-Bertioga, o trânsito estava normal, mas com muita neblina. O fluxo de veículos também era normal na rodovia Floriano Peixoto, assim como nas rodovias Fernão Dias, Régis Bittencourt e Carvalho Pinto. Na Rodovia Ayrton Senna, o tráfego estava intenso na chegada a São Paulo.