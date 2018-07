Rodovias que ligam SP ao interior e litoral enfrentam lentidão; Fernão Dias é a pior via

As rodovias que ligam a capital paulista às cidades do interior e ao litoral apresentam tráfego intenso no início da tarde desse feriado de 21 de abril, de acordo com informações das concessionárias, da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A previsão é de que o movimento seja normalizado ao longo da tarde.

A Fernão Dias tem 77 quilômetros de lentidão, no sentido Minas Gerais, da saída da capital até a cidade de Vargem. O tráfego segue lento entre 84 e 7 km. No sentido São Paulo, o motorista não enfrenta dificuldades.

A Régis Bittencourt tem lentidão 27 quilômetros de tráfego lento no sentido Curitiba. O motorista enfrenta lentidão entre o km 310 e 337. Segundo a concessionária que administra a via, toda a extensão da Serra do Cafezal tem tráfego intenso, mas sem pontos de parada. No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que liga a capital às cidades do interior, há Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, do km 150 ao 152, na região de Campinas. Pela Anhnaguera, o motorista enfrenta dificuldade entre o 150 e 152 e entre o 16 e 59 km.

Pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital paulista à Baixada Santista, a concessionária faz a Operação Descida. A Rodovia Imigrantes tem tráfego intenso, mas sem pontos de parada.