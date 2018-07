Rodovias que ligam SP ao litoral têm tráfego intenso

Na Imigrantes, o tempo estimado do trajeto é de 1h15, com pontos de lentidão na Imigrantes, no sentido capital, na região da Serra. Em condições normais de trânsito, o tempo estimado do percurso é de 40 minutos, segundo a concessionária Ecovias.

Na Anchieta, o tráfego é normal no retorno do litoral à capital. Já no sentido São Paulo/litoral, há excesso de veículos. Há pontos de lentidão na região serrana da Anchieta.

Nas estradas que ligam a capital ao interior, o movimento é tranquilo. O motorista que utilizar a rodovia Castello Branco não terá problemas no sentido interior ou capital. A mesma situação se repete na rodovia Raposo Tavares, que tem tráfego normal.

Na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, o trânsito flui normalmente nos dois sentidos, sem pontos de congestionamento ou lentidão, segundo a concessionária. De acordo com as concessionárias, o tráfego é normal nas rodovias Anhanguera, Bandeirantes e Ayrton Senna.