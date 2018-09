Rodovias que passam por SP têm pontos de lentidão O motorista que viajava na noite de hoje em direção à capital paulista e região metropolitana de São Paulo encontrava às 20h30 pequenos pontos de lentidão pela principais rodovias estaduais e federais, com exceção da Rodovia Presidente Dutra, onde há 4 quilômetros de congestionamento a partir do km 143, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.