Rodovias são bloqueadas por sem-terra em Pernambuco As Rodovias BRs-110, entre Inajá e Ibimirim, no Sertão, e 232, em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco, foram bloqueadas hoje por trabalhadores rurais sem-terra. As ações fizeram parte da jornada nacional da Via Campesina, iniciada terça-feira, em protesto contra o agronegócio. De acordo com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 500 trabalhadores rurais participaram dos protestos. Em Pesqueira, a manifestação contou com o apoio de índios xucurus. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Estado, os atos não provocaram maiores transtornos porque foram realizados em locais de pouca afluência de veículos. Em Pesqueira, os carros conseguiam desviar da interdição.