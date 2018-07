Rodovias são liberadas no entorno de Salvador

Em seguida, foram sendo abertas as pistas da BR-324, na qual havia dois bloqueios (em Simões Filho e em Feira de Santana), as BAs 535 e 526, que ligam Salvador ao Pólo Industrial de Camaçari, na região metropolitana, e a BR-116, também em Feira de Santana. Manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), porém, interditaram quatro trechos da BR-101, no sul do Estado.

Em Salvador, integrantes de sindicatos que participam da greve geral e integrantes do Movimento Passe Livre fazem uma concentração na Praça do Campo Grande, de onde pretendem partir em uma caminhada até a Praça da Sé. Durante a tarde, deve ocorrer uma audiência pública na Câmara para deliberar sobre as reivindicações do grupo.

A maior parte do comércio funciona, mas as lojas populares do centro de Salvador estão fechadas. Os bancos não funcionam. Boa parte das escolas públicas também decidiu cancelar as aulas. As universidades federais não tiveram aulas. A Refinaria Landulpho Alves (RLAM), em São Francisco do Conde, região metropolitana de Salvador, está paralisada.

Também há manifestações no centro das cidades de Itabuna e Vitória da Conquista, no sul do Estado, em Juazeiro, no norte, e em Feira de Santana, segundo maior município baiano.