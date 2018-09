Rodovias-SP registram tráfego normal até às 19 horas O movimento nas rodovias que ligam a capital paulista ao litoral e ao interior do Estado era normal até o começo da noite, segundo as Polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar Rodoviária. O acidente mais grave registrado ocorreu na altura do quilômetro 105 da Rodovia Dom Pedro, em Itatiba, interior paulista. Um homem morreu ao ser atropelado na pista sentido Campinas. O motorista do veículo fugiu e a via não chegou a ser interditada. Na Régis Bittencourt, após uma manhã de tráfego intenso e com congestionamento de até 10 quilômetros, o fluxo de veículos diminuiu ao longo da tarde. O Sistema Anchieta-Imigrantes operava no esquema 5 por 5 - as pistas sul das duas vias davam acesso à Baixada Santista e as pistas norte, à capital. Da zero hora de ontem às 19 horas de hoje, 138 mil veículos atravessaram o sistema rumo ao litoral, sendo 3.728 na última hora. Nas vias Anhangüera e Bandeirantes, o tráfego foi de 256 mil veículos nos dois sentidos de ontem até às 17 horas de hoje. No período, houve 27 acidentes, com duas mortes e 12 feridos.