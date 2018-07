Rodovias têm fluxo intenso; engavetamento na Anchieta O sistema Anchieta-Imigrantes registrou alguns problemas na madrugada de hoje, início do feriado prolongado. Ambas as pistas da Via Anchieta e a pista sul da Rodovia dos Imigrantes estavam destinadas à descida para o litoral paulista. Mas, por volta das 22h45, um engavetamento no Km 54 da pista sul da Anchieta, em Cubatão, envolvendo seis veículos, provocou a interdição da rodovia. O tráfego foi desviado para a pista norte, que já estava bastante carregada, o que aumentou ainda mais a lentidão na descida. Longas filas se formaram nos postos de pedágio de ambas as vias. Com tempo aberto e visibilidade boa, a expectativa é de que um número ainda maior de veículos deixem a capital. As avenidas dos Bandeirantes, Ricardo Jafet, Juntas Provisórias e do Estado e as Marginais de Pinheiros e do Tietê encontram-se repletas de motoristas que deixaram para viajar na madrugada. Para quem vai ao litoral norte, a Rodovia Mogi-Bertioga também está com tráfego carregado, com pontos de lentidão no trechos de serra. A visibilidade é considerada satisfatória, sem neblina. O movimento também é intenso na Rodovia Rio-Santos, em ambos os sentidos. As balsas que fazem a travessia marítima tanto entre Ilhabela e São Sebastião, quanto em Bertioga, Santos e Guarujá, operam sem problemas. O tráfego é intenso na rodovia Ayrton Senna, com lentidão na altura do km19, próximo ao acesso ao Aeroporto Internacional de São Paulo, no bairro de Cumbica, em Guarulhos. Nesse ponto há um afunilamento em conseqüência do esquema montado pela Polícia Rodoviária Estadual, para fiscalização de veículos. É grande também o movimento na Rodovia dos Tamoios, em direção à Caraguatatuba. No sentido do interior, o movimento é tranqüilo pelas rodovias estaduais: Raposo Tavares, Castelo Branco, Anhangüera e Bandeirantes. Também na rodovias federais - Presidente Dutra, Régis Bittencourt e Fernão Dias, o tráfego flui bem, sem acidentes significativos, com boas condições de tempo e de visibilidade. Todo o efetivo das polícias rodoviárias, tanto federal quando estadual, está em alerta para patrulhar e garantir a segurança nas rodovias.