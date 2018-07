Rodovias têm lentidão em véspera de feriado em SP

O Sistema Anchieta-Imigrantes registrava morosidade na chegada a São Paulo do km 13 ao 10 e, no sentido litoral, o motorista enfrentava morosidade no trecho de serra, do km 40 ao 44. A Rodovia dos Imigrantes tinha lentidão na altura do km 40, no trecho de serra, mas sem pontos de parada.

Quem trafegava pela Rodovia Castelo Branco encontrava lentidão do km 22 ao 24, nas pistas marginal e expressa, em Osasco, sentido interior. A Via Anhanguera tinha fluxo moroso, no sentido interior, do km 12 ao 14, na região da capital paulista.

Na Rodovia Presidente Dutra, havia lentidão, sentido São Paulo, do km 219 ao 221, na pista marginal, em Guarulhos. No sentido Rio, o motorista enfrentava morosidade na pista expressa, do km 229 ao 217, e do km 231 ao 223, na pista marginal, ambos na capital.