Rodovias têm mais acidentes e menos mortes

O feriado de carnaval foi marcado por muitos acidentes nas rodovias estaduais paulistas. Segundo balanço do Comando de Policiamento Rodoviário, foram registradas 1.315 ocorrências desse tipo entre a sexta-feira e o meio-dia de ontem. O número é 13% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando houve 1.163 casos. Por outro lado, o número de mortes em decorrência de acidentes permaneceu estável.

Este foi o carnaval com o maior número de acidentes nas rodovias paulistas dos últimos anos. O pico havia sido em 2005, com 1.291 ocorrências. Nos três anos seguintes, os índices registraram queda. Em 2008, atingiu-se o nível mais baixo, com 1.056 acidentes durante o período, mas iniciou-se então uma nova tendência de alta.

O número de mortes, no entanto, ficou praticamente estável, variando de 42 no feriado do ano passado para as atuais 41. "Foram feitas melhorias nas rodovias e houve uma intensificação no trabalho de fiscalização. Por isso, diminuiu a gravidade dos acidentes", diz o tenente André Nogueira, do Comando de Policiamento Rodoviário. Os acidentes durante o feriado deixaram 814 feridos.

Um dado que chamou a atenção da corporação foi a grande quantidade de vítimas em decorrência de atropelamentos. Foram 13 pessoas que perderam a vida dessa forma, ou 30% do total de mortos nas rodovias. Além disso, 15 motociclistas perderam a vida em acidentes nas estradas.

A Secretaria dos Transportes adota outra forma de fazer o balanço, com um índice que leva em conta a extensão da malha viária e o fluxo de veículos no período. Por essa metodologia, o índice de acidentes apresentou redução de 1,7% e o de vítimas fatais, de 15,1%. Segundo a pasta, a redução do número de mortes é decorrência da melhoria das estradas, da sinalização e do investimento em unidades de socorro nas rodovias.

Um dos acidentes mais graves aconteceu no sábado, envolvendo uma carreta e dois automóveis, na Rodovia dos Tamoios, em Paraibuna. Os três ocupantes de um dos carros morreram. Na manhã de ontem, uma colisão entre dois automóveis resultou em cinco mortos na SP-463, região de Jales. Os números das federais serão divulgados hoje, porque a operação carnaval da Polícia Rodoviária Federal (PRF) termina nesta madrugada.