Rodovias têm pontos de lentidão na volta do feriado a SP O motorista que retorna de viagem para São Paulo após o feriado do carnaval encontra trânsito intenso em boa parte das rodovias. O tráfego está carregado na Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte, devido ao elevado número de automóveis. De acordo com a concessionária que administra a via, há três pontos de lentidão no sentido para a capital: entre os km 56 e km 60, na região de Mairiporã; entre o km 45 e 47, em Atibaia; e entre o km 26 e 30, também em Atibaia. No sentido oposto, o tráfego flui normalmente.