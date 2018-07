Rodovias têm tráfego intenso, mas sem lentidão Os paulistanos que passaram o feriado de Tiradentes no litoral paulista enfrentam tráfego intenso no retorno à capital, mas ainda sem pontos de lentidão, apesar do tempo instável. No sistema Anchieta-Imigrantes, a operação em vigor é a 2x8, com a descida ao litoral pela pista sul da via Anchieta e subida à capital pelas outras pistas do sistema.