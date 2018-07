Rodovias têm tráfego normal na saída e chegada a SP As rodovias que cortam a capital paulista registram tráfego normal na entrada e na saída da cidade na manhã deste sábado. O complexo Anchieta-Imigrantes registra tráfego normal em ambos os sentidos. A Ecovias informa que hoje o complexo opera com cinco pistas em direção à capital e cinco rumo ao litoral. No conjunto que engloba as rodovias Raposo Tavares, Castello Branco e Castelinho, o tráfego também é tranquilo em ambos os sentidos, sem ocorrência de acidentes, de acordo com a ViaOeste.