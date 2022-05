Garcia coloca diretor do Bandeirantes como secretário de educação de SP

O diretor do Colégio Bandeirantes Hubert Alquéres será o novo secretário de Educação do Estado de São Paulo. A mudança foi decidida nesta terça-feira, 31, pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB) e será publicada em breve no Diário Oficial. Atualmente, a pasta é dirigida por Renilda Peres de Lima, que era adjunta de Rossieli Soares, que deixou o cargo para se candidatar a deputado federal.

Alquéres tem mais trânsito no PSDB e ocupa cargos há decadas em gestões tucanas no Estado. Foi secretário executivo de Educação durante o governo Mario Covas (1995-2002), quando a secretária era Rose Neubauer, e o governo enfrentou uma das maiores greves de professores da categoria. Foi ainda secretário de Comunicação na gestão José Serra (2007) e presidente do Conselho Estadual de Educação por quatro mandatos. Atualmente é presidente da Câmara de Ensino Superior.

Segundo o Estadão apurou, o próprio Rossieli articulou a mudança para dar mais visibilidade para a pasta, considerada importante para ser uma das vitrines da campanha de Garcia. A secretaria da educação tem investido em ampliação das escolas em tempo integral e na carreira do professor. Alquerés esteve próximo de Rossieli durante as conversas com as escolas particulares nas decisões sobre abertura ou não nos últimos dois anos por causa da pandemia de covid.

Ex-professor da Escola Politécnica da USP, ele também presidiu a Imprensa Oficial do Estado e foi secretário-geral de Administração na Assembleia Legislativa do Estado. Desde 2002, é diretor do Colégio Bandeirantes, um dos mais tradicionais da elite paulistana.

Em nota, o governador dissde que "Renilda desempenhou um brilhante papel". E que o trabalho dela foi crucial para que São Paulo pudesse multiplicar o número de escolas de tempo integral.