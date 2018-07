Rodrigo Maia, presidente do DEM, diz que prefeito de SP tem apoio do partido

Um dos maiores expoentes do DEM no País, especialmente após o escândalo do mensalão no Distrito Federal, que levou à expulsão do governador José Roberto Arruda, Kassab tem o apoio do partido. "O partido está com ele", afirmou Maia.

O deputado federal Ronaldo Caiado (DEM-GO) escreveu ontem em seu microblog no Twitter que Kassab sofre perseguição da Justiça e do Partido dos Trabalhadores (PT). "Kassab é vítima, perseguido pelos petistas expulsos da prefeitura pelas urnas. O PT falhou na administração e agora tenta de tudo."

Em outra postagem, ele escreve: "Kassab não é ficha-suja. Existe caso transitado em julgado no TSE. O juiz perseguiu Kassab."

Para Caiado, a condenação tem o objetivo de desgastar ainda mais a imagem do prefeito, já abalada por casos como a elevação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), corte da verba de varrição em 2009 e as constantes enchentes na cidade. "É apenas para gerar manchetes negativas e desgastar." Como outros integrantes do partido, ele se disse confiante de que o TSE vai derrubar a sentença.