Roger Abdelmassih quer cancelar seu registro médico

O médico Roger Abdelmassih, acusado de ter cometido 56 crimes sexuais contra ex-pacientes de sua clínica de fertilização, entregou ao Conselho Regional de Medicina paulista (Cremesp) um pedido para cancelar seu registro. Feito na semana passada, o pedido está em análise.

O registro profissional do médico está suspenso desde quando ele foi preso, em agosto do ano passado. Abdelmassih foi indiciado em junho de 2009 e ficou preso entre 17 de agosto e 24 de dezembro. Na véspera do Natal, foi solto por força de liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). Atualmente, ele responde à Justiça em liberdade.

As ex-pacientes afirmaram à polícia que o médico aproveitava o momento em que elas estavam sob o efeito de sedativos para cometer abusos sexuais. As acusações vão de atentado violento ao pudor a estupro. As investigações do Ministério Público começaram em 2008.

O advogado José Luís Oliveira Lima afirmou que o médico tomou a decisão de entrar com o pedido no Cremesp por "motivos pessoais".

Abdelmassih era dono de uma clínica de fertilização em uma área nobre da capital paulista. O médico nega as acusações. /