Roger estreia, marca e Cruzeiro bate Atlético Na estreia de Roger, o técnico Adilson Batista venceu o duelo com Vanderlei Luxemburgo. O Cruzeiro bateu o Atlético por 3 a 1, ontem no Mineirão. O meia fez um dos gols. Os outros do time azul foram de Gil e Leonado Silva; Jairo Campos marcou para o Atlético. Na quarta-feira o Cruzeiro volta ao Mineirão para enfrentar o Colo Colo, pela Taça Libertadores. O Atlético visitará o Juventus, no Acre, pela Copa do Brasil.