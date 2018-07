Roger Waters lota o Morumbi com 'The Wall' Roger Waters lotou ontem o Estádio do Morumbi, em São Paulo, para a primeira de duas apresentações da ópera rock The Wall na cidade. Impecável tecnicamente, é uma adaptação para arena do filme The Wall (1992), de Alan Parker. Com projeções compondo o cenário, o show começou pouco depois das 19h30 e atraiu público de todas idades. Monitores de som colocados em pontos estratégicos nas arquibancadas faziam o público ter uma experiência sonora de 360°. /ROBERTO NASCIMENTO