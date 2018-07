Rogério também não joga diante do Náutico A lesão que tirou Rogério Ceni do clássico de domingo contra o Corinthians não é grave, mas o goleiro está fora também do jogo diante do Náutico, amanhã, no Recife. Ontem, o goleiro passou por exames e foi constatado um edema no músculo da região posterior da coxa esquerda. Como o prazo médio de recuperação é de dez dias, os médicos esperam que o capitão já esteja à disposição de Ricardo Gomes para a partida contra o Coritiba, dia 7, no Morumbi.