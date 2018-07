Rogoff prevê calote na dívida de países

Em agosto de 2008, Rogoff indicou que grandes bancos de investimentos americanos estavam prestes a quebrar. Um mês depois, o Lehman Brothers faliu, abrindo o que seria depois a pior recessão no mundo desde os anos 30.

Dessa vez, Rogoff evitou dar uma data sobre o calote de países, mas disse que isso será praticamente inevitável. Hoje, as sete economias mais industrializadas acumulam uma dívida de US$ 30 trilhões, mais de 50% do PIB mundial.

Mas o maior problema está nas economias menores, onde a capacidade de crescer e lidar com rombos nas finanças é menor. Para o economista, países como Grécia e Portugal terão "muitos problemas'' pela frente.

''Normalmente, vemos uma série de defaults soberanos depois de crises nos bancos. Eu diria alguns anos depois e minha previsão é de que isso voltará a ocorrer'', disse. Ele admite, porém, que seria "muito difícil precisar" quando é que essas moratórias ocorreriam.