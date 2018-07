Rohter diz que reação à reportagem em que falou de Lula tem raiz cultural

Autor, além de importantes títulos na área das Ciências Sociais, de Tocquevillianas - Notícias da América (Rocco), DaMatta estudou e lecionou nos Estados Unidos dos anos 60 para cá; Rohter foi correspondente no Brasil da revista Newsweek e dos jornais The New York Times e The Washington Post, e publicou Deu No New York Times (Objetiva). Eles falaram sobre hábitos, racismo e democracia.

Rohter abordou brevemente o episódio em que se envolveu em 2004, ao escrever uma reportagem sobre o hábito de beber do presidente Lula (que, segundo ele, teria se tornado uma preocupação nacional). "É um exemplo de conflito cultural entre os dois países. Nos Estados Unidos, os funcionários públicos eleitos não têm vida privada. Isso não existe. Muitos brasileiros se ofenderam porque eu não respeitei a vida privada do presidente."

Na sexta-feira, o mesmo Café Literário deu espaço a uma conversa sobre poesia. Ferreira Gullar, Eucanaã Ferraz e Claudia Roquette-Pinto discutiram as perspectivas para a poesia no século 21. "Não é possível ensinar a fazer poesia, assim como dizia Noel Rosa: samba não se aprende no colégio. O modo de lidar com a palavra é diferente. Eu recebo livros, leio três poemas e reconheço se ali existe um poeta ou não", disse Ferreira Gullar.