Rojão fere gravemente jovem na cabeça em SC Um rojão feriu gravemente ontem a jovem Ana Paula Silva no centro de Barra Velha, no litoral catarinense. O incidente ocorreu pouco depois da virada do ano, segundo o Corpo de Bombeiros. O foguete atingiu a cabeça da jovem, que mora em Guaramirim e comemorava o réveillon com familiares em frente a um posto de combustível. De acordo com os bombeiros, houve perda de massa encefálica. Ana Paula, de 21 anos, recebeu os primeiros atendimentos em uma unidade de saúde da cidade e, depois, foi levada ao Hospital Municipal de São José, em Joinville. O hospital informou que o estado dela é considerado grave. Hoje, Ana Paula permanecia internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A Polícia Civil já localizou o sobrado de onde partiu o rojão. A corporação tenta agora identificar o autor do lançamento do artefato.