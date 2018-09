Rolex adia reabertura de loja assaltada em shopping

Na segunda-feira cerca de 10 homens assaltaram a loja. Em cinco minutos, o grupo roubou relógios de oito mostruários. O mais barato está avaliado em R$ 12 mil. Uma funcionária da loja foi usada como escudo na hora da fuga. A loja ainda não divulgou o valor do prejuízo. Ninguém foi preso.

Ontem, após reunião com a administração do Shopping Cidade Jardim, a Polícia Militar decidiu reforçar o policiamento nos arredores do estabelecimento. Duas viaturas, que faziam patrulhamento próximo das pontes do Morumbi, foram deslocadas para o patrulhamento.