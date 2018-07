Rolezinho no Gama (DF) termina em confusão O rolezinho realizado por jovens no Gama Shopping terminou em confusão e envolvimento da Polícia Militar. Por causa do tumulto, a direção do shopping antecipou o fechamento do centro de compra das 22 horas para as 18h30. Ninguém foi preso, apesar do corre-corre. A cidade do Gama fica a 40 quilômetros de Brasília.