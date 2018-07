Rolling Stones faz show surpresa em bar de Los Angeles

Os ingressos para o show, anunciado na última hora, foram vendidos por US$ 20, uma fração do que costumam custar, mas o público não pôde entrar no local com câmeras e telefones celulares.

O Rolling Stones abriu a apresentação com "You Got Me Rocking", desfilando a seguir uma mistura de músicas novas e antigas, além de interpretações de "That''s How Strong My Love Is" (Otis Redding), "Little Queenie" (Chuck Berry) e "Just My Imagination" (The Temptations).

Em 3 de maio, a banda dará início a uma turnê para celebrar 50 anos de estrada. As informações são da Associated Press.