Rolling Stones satisfazem plateia apesar de ingressos caros

Praticamente quase todas as críticas da primeira de duas apresentações na Arena O2 em Londres, na noite de domingo, mencionaram a polêmica com os preços altos, mas quase todas disseram ter valido a pena.

O set de duas horas e meia de um dos maiores grupos da história do rock and roll levou uma plateia de 20.000 pessoas por um túnel do tempo, abrindo com o sucesso de 1963 "I Wanna Be Your Man", composto pelos Beatles John Lennon e Paul McCartney, e foram até "Doom and Gloom", lançada há apenas algumas semanas.

O resto da lista de 23 músicas foi de clássicos dos Stones, desde "Gimme Shelter", "Wild Horses", "Honky Tonk Women" até "Start Me Up" e "You Can't Always Get What You Want", agitando a multidão. A única surpreendente omissão foi "(I Can't Get No) Satisfaction".

E, enquanto as linhas de expressão em suas faces traçavam sua idade avançada e longas carreiras de hedonismo do rock and roll, o vocalista Mick Jagger, Charlie Watts na bateria, e Keith Richards e Ronnie Wood na guitarra ainda deram conta do recado.

"Conforme Jagger deixou o palco, ainda pulando e chacoalhando suas maracas depois de duas horas e meia e 23 músicas, ficou claro que mesmo com os ingressos a este preço, os shows do 50° aniversário dos Stones fizeram jus ao seu valor", escreveu Mark Sutherland em uma resenha na revista Rolling Stone.

Jagger, cuja estrutura ágil permite alguns dos balanços que são sua marca registrada aos 69 anos, procurou dar risada das críticas sobre os preços dos ingressos, que variavam entre 95 e 950 libras (1.500 dólares) para os assentos VIP.

"Todo mundo está bem aí nos assentos baratos?", perguntou ao olhar para o alto, à sua esquerda. "Mas eles não são realmente baratos, né? Este é o problema."

Os extravagantes veteranos defenderam os valores, dizendo que os shows eram caros de se montar. Porém, um especialista da publicação musical Billboard informou que a banda lucraria 25 milhões com os quatro shows anunciados inicialmente. Uma quinta apresentação foi anunciada depois.

A banda, que subiu aos palcos pela primeira vez em julho de 1962, no Marquee Club da Oxford Street de Londres, lançou um álbum de fotos, outro álbum com os maiores sucessos e um documentário para marcar os 50 anos na indústria.