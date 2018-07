Roma espera 1 milhão para beatificação

O prefeito de Roma, Giuseppe Pecoraro, afirmou ontem que a capital italiana deverá receber 1 milhão de pessoas para a cerimônia de beatificação do papa João Paulo II, no domingo, na Cidade do Vaticano. "Parte deverá chegar à cidade no sábado, outros no próprio domingo e o número de pessoas que vão assistir à cerimônia também será acrescido de moradores de Roma", disse Pecoraro. Os 1 milhão esperados representam pouco menos da metade do total de fiéis - 2,2 milhões de pessoas - que assistiu às audiências e celebrações litúrgicas de João Paulo II no Vaticano em 2004. O papa morreu no ano seguinte, aos 85 anos.

Pecoraro assegurou que Roma está com a infraestrutura pronta para receber os fiéis. Estão previstos pousos de 165 aviões charter, a maioria da Polônia (terra natal do papa) e da Espanha. Também haverá um esquema especial para a chegada de trens e até de barcos fretados, que vão atracar em Civitavecchia, a 70 km de Roma. Delegações oficiais de 51 países confirmaram presença.

Segundo o chefe da Polícia italiana, Antonio Manganelli, "Roma será uma cidade vigiada, e não militarizada". / EFE