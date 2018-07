Roma vela vítimas do Taleban Os seis soldados italianos mortos na quinta-feira em um atentado a bomba em Cabul foram enterrados ontem com honras militares em Roma. O governo italiano decretou um dia de luto oficial e repartições públicas observaram ontem um minuto de silêncio. A ação do Taleban de quinta-feira foi a mais mortífera contra militares italianos nos oito anos de guerra. Após o ataque, o primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, chegou a falar que retiraria as tropas do Afeganistão se os EUA concordassem.