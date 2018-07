Romance provoca queda em popularidade de Sarkozy

Segundo relatos da mídia francesa, o presidente da França, Nicolas Sarkozy, deve se casar com a namorada, a ex-modelo Carla Bruni, no dia nove de fevereiro - mas o romance está provocando uma enxurrada de críticas no país e a queda nos índices de popularidade do presidente. Os jornais e programas de televisão franceses não páram de especular sobre o assunto. Será que ele teria mesmo dado a ela, no Egito, um anel de noivado com um diamante cor-de-rosa em forma de coração? E teria ele marcado a data para nove de fevereiro? A opinião pública francesa, no entanto, parece encarar o romance de forma cada vez mais negativa, e considera o relacionamento impulsivo, vulgar, exibicionista e, mais importante, uma distração dos deveres de presidente. "Não elegemos uma estrela do rock", disse o jornal regional Nice Matin, em resposta a mais fotografias glamurosas do presidente, vestindo jeans, passeando com a namorada na Jordânia. The Alsace concorda:"Não precisamos dessa purpurina - precisamos que ele nos traga resultados econômicos". Uma pesquisa de opinião feita pelo jornal Le Parisien indica que o presidente sofreu uma queda de vários pontos no seu índice de aprovação - apenas 48% dos franceses hoje dizem ter confiança no líder, a pontuação mais baixa desde que ele foi eleito, em maio. Super-exposição Muitos na mídia atribuem o problema a um excesso de exposição da vida pessoal do presidente. Editoriais acusam Sarkozy de esquecer suas promessas eleitorais, como baixar o custo de vida, e de concentrar sua energia no romance. Mesmo publicações de direita, como Le Figaro, que tende a apoiar o presidente, reclamam que "enquanto o barril de petróleo flerta com a marca dos cem dólares, Nicolas Sarkozy flerta com Carla Bruni". O Palácio Elysée não quis comentar sobre os rumores de que a dupla estaria se casando no mês que vem. Mas tal impetuosidade poderia corroer ainda mais a confiança do público no homem que muitos já acusa de ser muito impulsivo e obstinado em suas decisões políticas. A presidência de Sarkozy tem sido marcada por uma popularização da política. O rosto do presidente já foi capa da revista de celebridades Paris Match seis vezes desde que ele foi eleito. Mas a França é um país que não tem tradição de transformar políticos em estrelas. No final de seu mandato, Francois Mitterrand foi famosamente questionado a respeito de sua amante e sobre sua filha ilegítima. "Et alors?" - ele respondeu. "E daí?". A pergunta morreu ali. A vida pessoal de políticos simplesmente não tinha interesse - até aparecer Nicolas Sarkozy. Ele pode ser um especialista em manipular a mídia, mas há entre os franceses neste momento uma sensação nítida de que eles receberam informação demais. Com o índice de desemprego ainda alto, o crescimento econômico ainda lento e os cofres públicos no vermelho, os franceses precisam de mais do que um casamento de contos de fadas. O casamento pode estar nos planos do líder da Quinta República, mas a lua de mel política parece ter chegado ao fim. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.