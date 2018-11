Romaria em Sorocaba atrai 90 mil fiéis Um número recorde de fiéis - cerca de 90 mil pessoas, segundo a Polícia Militar - participou hoje da Romaria de Aparecidinha, em Sorocaba, interior de São Paulo. Numa marcha de 15 quilômetros, os romeiros levaram a imagem de Nossa Senhora Aparecida desde a Catedral, no centro da cidade, até o santuário do bairro de Aparecidinha. A tradição se repete há 109 anos, mas há registros da romaria a partir de 1852.A festa religiosa teve início às 5 horas na praça central de Sorocaba, com uma missa campal na frente da Catedral, celebrada pelo bispo dom Eduardo Benes Sales Rodrigues. Muita gente saiu à janela de casas e prédios para venerar a santa. De acordo com o padre José Antonio Leite de Oliveira, pároco do santuário de Aparecidinha, a maioria dos caminhantes era de jovens. A imagem de Nossa Senhora Aparecida permanecerá no santuário até 1º de janeiro, quando em nova romaria será levada de volta à Catedral, conforme a tradição.