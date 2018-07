Romeiros lotam Iguape e Pirapora do Bom Jesus

Em Iguape, são esperados 150 mil romeiros até a terça-feira, 6, quando será celebrado o aniversário de 366 anos do encontro da imagem do Bom Jesus. O bispo de Registro, d. José Luiz Bertanha, preside a parte religiosa, com novenas, missas e procissões. A parte festiva inclui feiras, gastronomia e apresentações musicais. Os peregrinos chegam a pé, de bicicleta, cavalo ou moto - como a romaria com 500 motociclistas que tomou o centro no último domingo, 28.

Iguape é uma das cidades mais antigas do Brasil, fundada em 1538 e possui o maior conjunto arquitetônico tombado do Estado. A basílica do Senhor Bom Jesus, tombada em 1975, teve sua construção iniciada em 1787, mas só foi inaugurada em 1856. Conforme a história, a imagem do Bom Jesus foi lançada ao mar de um navio português atacado pelos holandeses em 1647. A escultura de madeira foi encontrada na praia por índios e levada para a então vila de Iguape.

288 anos

Pirapora do Bom Jesus junta à festa religiosa a comemoração dos 288 anos de emancipação, no dia 6. A igreja que sedia os eventos foi consagrada como o primeiro santuário cristocêntrico do Brasil. Uma procissão com carros de boi lembra, sábado, 3, o segundo milagre do Senhor Bom Jesus. Na terça, o santuário terá missas durante o dia todo.

Na parte externa, haverá shows todas as noites, a partir de sexta-feira, 2 - o de encerramento, na terça, será com a cantora Fafá de Belém. A comemoração se estende por todo mês de agosto, com feiras e exposições. A cidade teve origem em agosto de 1725, quando uma imagem do Bom Jesus foi encontrada às margens do rio Tietê. Notícias de milagres começaram a atrair os peregrinos.