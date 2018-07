Romênia quebra recorde de Papais Noéis

A Romênia quebrou o recorde de ter o maior número de Papais Noéis distribuindo presentes nas ruas ao mesmo tempo, com quase 4 mil pessoas vestidas como o "bom velhinho" em Bucareste. Foto: Efe Ao todo, 3.939 Papais Noéis compareceram ao desafio, em frente ao prédio do Parlamento, na capital romena. Observados por uma representante do Livro Guiness de Recordes, eles desfilaram pela cidade distribuindo presentes. Foto: Efe Depois do Natal, a Romênia pretende quebrar outros recordes, como o da maior salsicha do mundo e do bolo mais longo. "É o espírito de Natal, nós todos estamos melhores e mais generosos nesta época do ano", teria dito o prefeito Sorin Oprescu, segundo o jornal local Bucharest Herald. Foto: Reuters Falando com os voluntários que se vestiram de Papai Noel, a representante do Guiness, Lúcia Sinigagliesi, disse que o mínimo exigido para que o recorde fosse avaliado era de 3 mil Papais Noéis. "A gente nunca sabe o que vai acontecer com esses recordes com participação em massa", disse ela, "mas está me parecendo bom". "Já há bastante gente, então, esperamos o melhor." Quando o recorde foi confirmado, Sinigagliesi entregou um certificado ao prefeito, para alegria da multidão de Papais Noéis. O evento quebrou com facilidade o recorde anterior de 3.618 Papais Noéis distribuindo presentes ao mesmo tempo, estabelecido em Taiwan em 2003.