Romeno leva Urso de Ouro de melhor filme

Havia a expectativa de que o Urso de Ouro da Berlinale de 2013 fosse atribuído ao chileno Gloria, de Sebastian Lelio, mas, no final, a única recompensa para o filme - totalmente merecida - foi o Urso de Prata de melhor atriz para Paulina Garcia. Ela faz a protagonista que dá título ao filme, uma coroa cuja história se confunde com a do país, o Chile. Gloria começa e termina o filme dançando, como quem não desiste de viver. No intervalo, se envolve com um homem cuja vida é uma confusão emocional, justamente porque ele não consegue se desvencilhar de uma família que depende dele para tudo.

A família esteve no centro de boa parte, senão de todos os filmes da competição no Festival de Berlim deste ano. O Urso de Ouro de melhor filme foi para o romeno Calin Peter Netzer, que também ganhou o prêmio da crítica, por seu Childs Pose. O filme de Netzer é sobre uma mãe dominadora que faz não importa o quê para preservar seu bebê. Embora ele já tenha 30 anos, seja um homem em crise de identidade e, neste momento específico, acaba de matar uma criança num acidente de carro.

O menino morto pertence a uma família pobre. O atropelador vem da classe dirigente, e a mãe vai passar como um trator, recorrendo a todas as suas conexões com o poder para salvaguardar o filho. O detalhe é que ele odeia a mãe, com quem não quer nem falar. Muita gente reclamou da câmera do diretor Netzer, que se mexe tanto que pode deixar o espectador mareado - pelo menos até que ele se acostume. Mas ninguém reclama da atriz Luminita Georghiu, que faz a mãe, e também poderia ganhar o Urso de interpretação feminina. O Urso de Ouro de melhor filme já é um reconhecimento ao seu extraordinário talento, pois Luminita é a alma de Childs Pose e está o tempo todo em cena.

Tema. De novo a família está no centro de An Episode in the Life of an Iron Piker, de Danis Tanovic. O filme da Bósnia-Herzegovina-Lituânia ganhou o prêmio especial do júri e o de melhor ator para Nazif Mujic. Num festival marcado por mulheres fortes, Nazif foi a exceção, como esse cigano que tenta salvar a mulher. Ela perdeu o bebê e precisa fazer uma cirurgia para retirada do feto, mas como, se o casal não tem dinheiro nem seguro social? An Episode é muito bom, muito forte. No limite da ficção e do documentário, é o que se chama de "docudrama", inspirado na história do próprio Nazif e de sua mulher, que reconstituem diante da câmera o que ocorreu com eles na vida.

Pode-se discutir se Nazif está mesmo interpretando, mas a opção do júri é respeitável quando se pensa que não houve muitos homens - atores nem personagens masculinos - marcantes nesta Berlinale. O prêmio para Nazif teve esse caráter de uma tomada de posição pelo júri presidido por Wong Kar-wai. Até aqui, mesmo com possíveis ressalvas, o júri fez a coisa certa. As coisas complicaram-se com outros dois Ursos. O de Prata, para a melhor direção, foi para o norte-americano David Gordon Green, de Prince Avalanche, e o filme é esquisitíssimo, para se dizer o mínimo.

Emile Hirsch e Paul Rudd trabalham na sinalização de uma estrada, numa região do Texas que foi devastada por um incêndio, há um par de anos. O incêndio aparece fugazmente no começo. No restante do tempo - e são duas horas cravadas -, os personagens parecem à deriva, na vida como na ficção. O filme não é ruim - frouxo, talvez, e essa não é uma característica que se espere de um filme vencedor do prêmio da mise-en-scene.

O júri ainda atribuiu um prêmio de roteiro para Closed Cortain, e é bem possível que, neste caso, tenha sido uma atitude politica, mais que estética. O júri não quis se esquecer do codiretor Jafar Panahi, que tenta continuar se expressando, mesmo no confinamento a que está relegado no Irã de Mahmoud Ahmadinejad. Closed Courtain não é um filme, para pegar carona no título de outro experimento recente de Panahi. Merece mais respeito que admiração, mas são compreensíveis os motivos que levaram ao seu reconhecimento pelo júri de Kar-wai. Ausente da competição, o Brasil ganhou dois prêmios - o Caligari e o da crítica como melhor filme do Fórum, pelo documentário Helio Oticica, de Cesar Oiticica Filho.