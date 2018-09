Romeno sobrevive a voo de 1h30 escondido em trem de pouso

Um romeno de 20 anos conseguiu viajar escondido no trem de pouso de um avião entre Viena, na Áustria, e Londres, na Grã-Bretanha, sobrevivendo a temperaturas de até -41ºC.

Acredita-se que o homem somente conseguiu sobreviver à viagem de cerca de 1h30 porque a aeronave voou a uma altitude baixa, para evitar uma tempestade, enfrentando assim temperaturas menos baixas.

O romeno foi detido ao ser descoberto na chegada ao aeroporto de Heathrow, a oeste de Londres, no domingo.

Ele tinha alguns hematomas e sofria de hipotermia, segundo relatos divulgados pela imprensa austríaca.

Segundo afirmou à BBC um porta-voz da Polícia Metropolitana de Londres, o homem deverá ser multado antes de ser entregue ao serviço britânico de imigração.

Trabalho

O homem teria aparentemente passado por um buraco na cerca do aeroporto de Schwechat, em Viena, antes de subir no trem de pouso do primeiro avião que viu, sem saber o seu destino.

O avião pertencia a um xeque dos Emirados Árabes Unidos e estava estacionado na pista do aeroporto austríaco desde quinta-feira.

Ele voou sem passageiros para Londres, onde o romeno teria caído do avião após o pouso, antes de ser preso.

Segundo a imprensa austríaca, o homem disse que queria apenas sair de Viena para procurar trabalho em outro lugar.

A Romênia é membro da União Europeia desde 2007, mas a maioria dos países do bloco ainda adota restrições à imigração de romenos para trabalhar. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.