Romi traça plano para compra da Hardinge

A Romi, uma das maiores fabricantes nacionais de máquinas e equipamentos, poderá levar sua oferta de compra da Hardinge diretamente aos acionistas da empresa norte-americana, após o conselho da companhia-alvo ter negado a proposta feita pela empresa brasileira. Em comunicado divulgado ontem, o presidente da Romi, Livaldo Aguiar dos Santos, disse estar "desapontado" porque o conselho da Hardinge se recusa a discutir de "maneira significativa a oferta em dinheiro", embora a resposta dos acionistas seja positiva.

No começo de fevereiro, a Romi apresentou uma proposta de compra de toda a Hardinge, também dedicada ao desenvolvimento, fabricação, venda e prestação de serviços ligados a máquinas e equipamentos. A oferta foi de US$ 92 milhões para uma empresa que valia quase US$ 460 milhões em meados de 2007, antes de ser afetada pela crise.

A preferência da Romi continua sendo por dialogar com o conselho da Hardinge. Se necessário, porém, Aguiar dos Santos disse que não terá "outra alternativa a não ser levar a oferta diretamente aos acionistas da Hardinge". Ele reafirmou que, para o grupo brasileiro, a combinação de seus ativos com os da norte-americana ainda faz sentido.

No comunicado, a Romi disse ter considerado fraco o balanço divulgado na quinta-feira pela Hardinge. "É difícil entender como a Hardinge tem condições de entregar valor equivalente ou superior para seus acionistas como um negócio isolado no curto e médio prazos", diz a nota da empresa brasileira.

A Hardinge teve prejuízo líquido de US$ 33,3 milhões no ano passado, ante perda de US$ 34,3 milhões em 2008. A empresa dos EUA recusou a oferta da Romi, qualificando-a de oportunista e inadequada. A Hardinge também criou um mecanismo para se defender de ofertas hostis de aquisição.

Ao adquirir a Hardinge, a Romi praticamente dobraria o volume de vendas, teria fábricas em diferentes continentes, incrementaria o portfólio de produtos e ganharia um canal de distribuição importante na Ásia e nos Estados Unidos.

A empresa americana possui 97% do capital na bolsa e apenas 3% nas mãos da diretoria. A oferta da Romi é de US$ 8 por ação, um prêmio de 46% em relação aos US$ 5,48 do fechamento do dia anterior à proposta. As ações da empresa já chegaram a valer US$ 39,8 no pico, em julho de 2007. Depois disso, os papéis despencaram.

A Romi terminou 2008 com uma receita operacional líquida de R$ 696 milhões (US$ 370 milhões), alta de 10,1% em relação a 2007. A Hardinge fechou 2008 com receita líquida de US$ 345 milhões, uma queda de 3%. A empresa norte-americana possui cinco fábricas espalhadas por Estados Unidos, Suíça, Taiwan e China. Já a Romi tem 11 unidades de produção - a maior parte na sede, em Santa Bárbara d"Oeste, município de São Paulo, e duas na Itália.