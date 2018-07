Romney abre 21 pontos de vantagem na Carolina do Sul-pesquisa

Romney, ex-governador de Massachusetts, pode esmagar as aspirações de seus rivais à Presidência com uma vitória na Carolina do Sul em 21 de janeiro, depois de vencer as disputas pela indicação estado a estado em Iowa e New Hampshire.

Os eleitores na Carolina do Sul - que favoreceram os republicanos em nove das últimas dez eleições presidenciais - parecem ter ignorado os ataques a Romney feitos pelos rivais, que o acusam de fechar postos de trabalho quando era executivo da Bain Capital nos anos 1990.

A pesquisa mostrou que 37 por cento dos eleitores republicanos da Carolina do Sul apoiam Romney. O deputado Ron Paul e o ex-senador Rick Santorum estão empatados em segundo, com 16 por cento de apoio.

Gingrich, ex-presidente da Câmara dos Deputados, ficou bem para trás depois de manter uma forte liderança na Carolina do Sul em dezembro. Ele ficou em quarto lugar, com 12 por cento das intenções de voto, na pesquisa Reuters/Ipsos.

"Na disputa das primárias as coisas podem mudar bem depressa, mas parece que Romney está na posição de vencer na Carolina do Sul, e se isso acontecer... será meio que o fim do caminho para a maioria de seus concorrentes", disse Chris Jackson, da Ipsos.

DISPUTA ENTRE MITT E NEWT

Romney está claramente vencendo a disputa com Gingrich, que começou em dezembro antes do caucus (primária) de Iowa, e se tornou a luta mais difícil na seleção de um candidato republicano que irá desafiar o presidente democrata Barack Obama na eleição geral de novembro.

Em uma pergunta para republicanos e democratas, a pesquisa descobriu que 46 por cento dos eleitores da Carolina do Sul votariam em Romney, contra 40 por cento que prefeririam Obama.

Questionados sobre quem escolheriam se a disputa pela indicação ficasse apenas entre Romney e Gingrich, 62 por cento dos republicanos escolheriam Romney e 30 por cento ficariam com Gingrich.

Depois de Gingrich, ficou o governador do Texas, Rick Perry, com 6 por cento das intenções de voto, segundo a pesquisa Reuters/Ipsos. O ex-governador de Utah, Jon Huntsman, que ficou em terceiro lugar na primária de New Hampshire, ficou em último na pesquisa da Carolina do Sul, com 3 por cento das intenções de voto.

"Mesmo se Romney perder na Carolina do Sul por um ponto ou dois, ele tem a organização e tem o apoio financeiro para continuar na longa batalha, o que os outros desafiantes não têm", disse Jackson da Ipsos.

A campanha de Romney anunciou nesta semana ter levantado 24 milhões de dólares nos últimos três meses de 2011, enquanto Paul levantou 13 milhões, e Gingrich, 9 milhões. Obama está bem na frente dos republicanos na angariação de fundos.

A pesquisa da Reuters/Ipsos foi feita online de 10 a 13 de janeiro com 995 eleitores registrados da Carolina do Sul. Incluiu 398 republicanos e 380 democratas. Estatísticas de margem de erro não são aplicáveis a pesquisas online, mas essa pesquisa tem um intervalo de credibilidade de 5 pontos percentuais para mais ou para menos, para os republicanos, e 3,4 pontos percentuais para todos os eleitores.

(Reportagem adicional de Andy Sullivan na Carolina do Sul)