Romney arrecada US$111,8 milhões na primeira metade de outubro

O forte desempenho de Romney no primeiro debate com o presidente Barack Obama no dia 3 de outubro claramente fez aumentar as doações, informou a campanha. Os dois candidatos têm disputado uma corrida acirrada desde então.

Até o fim de 17 de outubro - a poucas semanas da eleição de 6 de novembro - Romney, o Comitê Nacional Republicano e os partidos estaduais tinham ainda em caixa 169 milhões de dólares, afirmaram eles.

"Faltam menos de duas semanas, mas ainda temos muito trabalho duro a fazer para garantir que Mitt Romney e (o companheiro de chapa) Paul Ryan vençam em novembro e tragam uma mudança de fato para Washington", disse Spencer Zwick, diretor financeiro nacional de Romney.

A eleição de 2012 está no caminho de ser a disputa mais cara da história dos EUA, graças aos gastos enormes com propaganda e os esforços para obter os votos das campanhas e dos grupos de fora.

A campanha de Romney disse na quinta-feira que pouco menos que 92 por cento de todas as doações para Romney e o Partido Republicano na primeira metade de outubro foram de 250 dólares ou menos, e que a equipe arrecadou 38,2 milhões de dólares por meio de doações abaixo de 250 dólares.