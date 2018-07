Romney arrecada US$170,5 milhões em setembro, menos que Obama

Obama e o Comitê Nacional Democrata declararam ter obtido 181 milhões de dólares em setembro, no segundo mês consecutivo em que o atual presidente superou seu rival, após vários meses de vantagem republicana.

A campanha de Romney informou nesta segunda-feira que começou outubro com 191,2 milhões de dólares em caixa. Obama e os democratas não informaram a quantia disponível.

A campanha de Romney diz que as doações se tornaram mais volumosas depois do bom desempenho dele contra Obama no primeiro de três debates prévios à eleição de 6 de novembro.

Obama vem recuperando o terreno perdido depois daquele confronto, e na pesquisa Reuters/Ipsos desta segunda-feira ele aparece numericamente à frente do rival, com 47 por cento, contra 45 por cento do republicano.

(Reportagem de Alina Selyukh)