Romney busca votos de evangélicos; se opõe a casamento gay

Num discurso na universidade conservadora Christian Liberty University, onde se ensina que o Mormonismo é um culto, Romney destacou o seu objetivo comum, de servir a Deus e declarou sua oposição ao casamento gay, uma posição essencial para ganhar a maioria dos votos evangélicos em novembro.

"Pessoas de diferentes religiões como a sua e a minha, às vezes se perguntam onde podemos encontrar um objetivo comum, quando existem tantas diferenças na crença e na teologia", disse o pré-candidato republicano, durante um discurso de formatura, falando da sua fé Mórmon.

"Certamente a resposta é que podemos nos encontrar nas convicções morais sobre a nossa nação, decorrente de uma visão comum do mundo", disse Romney, debaixo de aplausos calorosos. Mórmons, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, veem a si mesmos como cristãos.

Romney abordou diretamente o assunto controverso do momento, fazendo com que a maior parte do público presente aplaudisse ao declarar: "Casamento é um relacionamento entre um homem e uma mulher."

Muitos alunos e pais disseram que apesar deles se preocuparem com a religião de Romney, preferem que ele ocupe a Casa Branca em vez do presidente Barack Obama, que anunciou seu apoio ao casamento gay, essa semana.

Quando Romney foi anunciado como orador, um grito saiu da multidão: "Ganhe de Obama!"

O discurso foi um teste do apoio dos evangélicos, para Romney, principalmente num Estado como a Virginia, e aconteceu depois de uma semana difícil em que ele foi acusado de ter sido um "valentão"durante o ensino médio, nos anos 1960.

O anúncio no mês passado, de que Romney falaria na Liberty, fundada pelo falecido pastor Jerry Falwell, causou alvoroço.