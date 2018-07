Romney cancela compromissos de campanha devido a furacão nos EUA

Romney planejava participar de um evento em Wisconsin na noite de segunda-feira e discursar em Iowa e na Flórida na terça-feira. Todos esses Estados estão fora da trajetória do furacão Sandy, mas Romney não quer ser percebido como alguém que foca apenas na campanha, enquanto um possível desastre natural pode acontecer.

O anúncio deixou claro o efeito que o furacão prestes a chegar à Costa Leste provocava na corrida presidencial bastante disputada.

"O governador Romney acredita que este é um momento para a nação e seus líderes se unirem para focar nos norte-americanos que estão no caminho do perigo", disse o diretor de comunicações de Romney, Gail Gitcho.

Romney corria o risco de ser considerado insensível por continuar a fazer campanha, enquanto o presidente Barack Obama parou de participar dos eventos para se concentrar no furacão.

Na segunda-feira, Romney participou de um comício em Avon Lake, Ohio, e ia para Iowa para outro evento.

"Quero mencionar que nossos corações e orações estão com todas as pessoas no caminho da tempestade. O Sandy é outro furacão devastador, sem dúvida, e muitas pessoas enfrentarão tempos muito difíceis como resultado da fúria do Sandy", disse Romney a simpatizantes em Avon Lake.

Ele pediu aos que pudessem que fizessem doações à Cruz Vermelha norte-americana.

(Reportagem de Steve Holland)