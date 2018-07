Romney coloca Gingrich na defensiva antes de debate

Na segunda-feira Romney acusou Gingrich de ser um político irregular, que mudou de posição "quase como uma bola em uma máquina de fliperama", aumentando sua retórica para tentar parar o ímpeto surpreendente de seu rival.

Buscando recuperar terreno depois de perder feio para Gingrich a primária da Carolina do Sul, no sábado, Romney desafiou o ex-presidente da Câmara dos Deputados dos EUA a devolver 1,6 milhão de dólares em taxas de consultoria que ele ganhou da Freddie Mac e também que detalhasse o trabalho feito para o problemático gigante hipotecário.

Parecia ser o troco de uma estratégia de "revelação" da parte de Romney, depois que Gingrich o atacou na semana passada por não divulgar suas restituições de imposto. Romney, cuja fortuna foi estimada em 270 milhões de dólares, vai tornar público dois anos de restituições na terça-feira.

Novas pesquisas de opinião mostram que Gingrich agora assumiu a liderança na Flórida antes da primária crucial no estado em 31 de janeiro, a quarta disputa na batalha Estado a Estado pela indicação republicana para enfrentar o presidente Barack Obama na eleição de 6 de novembro.

Uma pesquisa feita por telefone pela Rasmussen Reports com prováveis eleitores republicanos coloca Gingrich no primeiro lugar, à frente de Romney em 9 pontos percentuais, e uma pesquisa da Insider Advantage mostrou Gingrich com uma liderança de 8 pontos percentuais.

Romney, ex-governador de Massachusetts, acusou Gingrich de falhas de caráter. Ele alertou os republicanos que havia bagagem suficiente no passado de Gingrich para prejudicar as chances do partido em retomar a Casa Branca de Obama.

A campanha de Romney divulgou um comercial na televisão criticando os laços de Gingrich com o Freddie Mac e relacionando-os à Flórida.

"FAMÍLIAS PERDERAM TUDO"

"Enquanto as famílias da Flórida perderam tudo na crise da habitação, Newt Gingrich lucrou", dizia o anúncio.

Assim como Romney assumiu uma postura defensiva sobre impostos na semana passada, agora Gingrich teve que explicar seu papel no Freddie Mac na segunda-feira. Em uma entrevista para o programa "Good Morning America" da ABC, Gingrich disse que Romney não estava sendo honesto quando o chamou de "lobista" de Freddie Mac.

"Eu não fiz nenhum lobby, ponto", disse Gingrich. "Ele continua usando a palavra 'lobista' porque tenho certeza de que seus consultores dizem que isso pega bem... Ele sabe que não é verdade. Ele está deliberadamente dizendo coisas que ele sabe serem falsas".

Romney agora ganhou em apenas um dos três primeiros Estados no processo de indicação. A perda invalida a narrativa de que Romney estava em posição de vencer a indicação republicana à Presidência depois de ganhar facilmente em New Hampshire e ficar em um segundo lugar apertado em Iowa. Agora resta a Romney vencer na Flórida -um Estado onde ele já desfrutou de uma liderança de dois dígitos nas pesquisas.

(Reportagem adicional de Susan Heavey)