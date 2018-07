Romney critica Obama por dívida e distribuição de cupons alimentares O candidato republicano à Presidência dos EUA, Mitt Romney, criticou na quarta-feira seu rival Barack Obama por causa do tamanho da dívida pública nacional e do número recorde de norte-americanos que estão recebendo cupons de ajuda alimentar, num golpe desferido contra o democrata na véspera do seu importante discurso de formalização da candidatura.