Romney critica Santorum às vésperas de semana decisiva nos EUA

Romney, ex-governador de Massachusetts e líder da disputa durante um bom tempo, deve enfrentar problemas na véspera de embates decisivos em Michigan e no Arizona no dia 28 de fevereiro e da "Super Terça" de 6 de março, quando 10 Estados votam para escolher o indicado republicano.

Santorum, ex-senador da Pensilvânia, emergiu nas últimas semanas como a principal alternativa conservadora ao moderado Romney na batalha pelo direito de enfrentar o presidente democrata Barack Obama na eleição de 6 de novembro.

Santorum representa uma ameaça séria a Romney com uma mensagem dirigida à classe média que encontra apelo nos Estados do Meio Oeste, atingidos duramente pela crise econômica.

Romney, falando em uma empresa de biociência em Ohio, um Estado essencial na "Super Terça", tentou despertar dúvidas sobre o mandato de Santorum em Washington e apaziguar as preocupações sobre sua própria candidatura entre os conservadores.

Ele disse ser um conservador na área fiscal com uma carreira empresarial, enquanto Santorum votou para aumentar o teto da dívida do país e apoiou projetos de gastos do governo considerados um desperdício por críticos.

"Uma das pessoas contra as quais concorro, o senador Santorum, vai a Washington, se diz um vigilante do orçamento e depois de um tempo deixa de sê-lo. Bom, eu sou", disse Romney.

"Ele votou cinco vezes para aumentar o teto da dívida sem conseguir cortes compensatórios nos gastos. Quando republicanos vão a Washington e gastam como democratas, você vai ter muito gastos, e foi o que vimos nos últimos anos", declarou ele.

A média das pesquisas recentes dá a Santorum uma vantagem sobre Romney em Ohio. Em Michigan, Santorum conquistou uma grande dianteira, mas outro levantamento diz que Santorum lidera por uma pequena margem.

No entanto, especialistas dizem que Romney tem tempo para uma virada. Ele terá uma grande oportunidade na quarta-feira em Mesa, no Arizona, quando os quatro pré-candidatos republicanos restantes -Romney, Santorum, Newt Gingrich e Ron Paul- se reúnem para seu 21º e possivelmente último debate.

Muitos peritos veem Michigan, que Romney visita na terça-feira, como o ponto chave de sua corrida, por se tratar do Estado onde nasceu e seu pai foi governador. Uma derrota ali seria um golpe duro antes da "Super Terça".