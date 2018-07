Romney diminui vantagem de Obama em simpatia e saúde, diz pesquisa

O republicano, no entanto, conseguiu reduzir a diferença em quesitos como "simpatia" e "presidencialidade" quando comparado a Obama.

A mudança nos números de uma pesquisa Reuters/Ipsos sugerem áreas em que os dois candidatos estarão vulneráveis no debate desta terça-feira em Hempstead, Nova York.

A situação de Romney na disputa eleitoral melhorou bastante após o primeiro debate em Denver, no dia 3 de outubro, com o republicano crescendo nas pesquisas nacionais. Ele também assumiu uma vantagem decisiva sobre Obama a respeito do déficit do governo federal: os norte-americanos preferem agora o plano dele ao de Obama por uma margem de oito pontos -- Obama estava à frente por um ponto na semana anterior ao debate.

Obama tem vantagem de oito pontos sobre Romney em relação à saúde, uma queda dos 12 pontos pré-debate. Em uma questão social que não foi levantada em Denver, o casamento gay, Obama lidera por 19 pontos, um aumento de dois pontos desde antes do debate.

Ainda assim, o desempenho de Romney no Colorado ajudou a diminuir a diferença nas mensurações de personalidade e apresentação, enfraquecendo Obama em aspectos que eram inquestionáveis antes.

A vantagem do presidente sobre Romney em "simpatia" era de 22 pontos, segundo pesquisas conduzidas na semana que terminou em 14 de outubro - uma queda em relação aos 28 pontos antes do debate. A vantagem de Obama sobre a questão: "Qual candidato seria mais divertido de conhecer pessoalmente?" caiu de 28 para 24 pontos.

A maior liderança de Romney sobre Obama está na pergunta sobre qual dos dois é um melhor "homem de fé": o mórmon Romney superou Obama, um protestante, por 40 a 29 por cento, com 31 por cento respondendo "não sei" ou "nenhum dos dois".

O mau desempenho de Obama em Denver em apresentar uma retórica firme que alguns eleitores esperavam fizeram com que sua vantagem no quesito "eloquência" caísse em 12 pontos, para 16.

Romney ganhou quatro pontos, enquanto Obama perdeu três, na questão "Qual candidato é mais presidenciável?". Esta mudança reduziu a diferença para apenas nove pontos percentuais.

Os dados são de um conjunto de pesquisas online que têm sido realizadas desde janeiro. O tamanho da amostra varia de pergunta a pergunta. Os números anteriores ao debate foram coletados durante a semana que terminou em 30 de setembro e os dados pós-debate são da semana que terminou em 14 de outubro.

(O banco de dados Reuters/Ipsos é público e pesquisável neste link: tinyurl.com/reuterspoll)

(Reportagem de Gabriel Debenedetti em Nova York)