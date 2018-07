Romney é atacado, mas continua favorito em primária decisiva

Ex-governador do vizinho Massachusetts, Romney tem ampla vantagem em New Hampshire, segundo as pesquisas, depois de vencer na semana passada a disputa inicial em Iowa.

Ele também lidera na Carolina do Sul e na Flórida, que fazem suas eleições primárias nos dias 21 e 31, e com isso pode praticamente selar ainda neste mês sua indicação para ser o adversário do democrata Barack Obama na eleição geral de novembro.

"Vocês vão fazer uma grande declaração amanhã", disse Romney na noite de domingo a eleitores em Bedford, New Hampshire. "Vamos levar isso passo a passo, me deem o impulso de que eu preciso, espero."

Não está claro qual foi o estrago causado pela confusão de Romney quando, falando de seu desejo de estimular a concorrência entre os planos de saúde, declarou: "Eu gosto de poder demitir as pessoas".

Adversários democratas e republicanos do ex-empresário rapidamente apontaram o comentário como prova de que Romney é um político alheio aos problemas do eleitorado, e lembraram que ele foi dono da Bain Capital, companhia que comprava e re-estruturava empresas.

"O governador Romney gosta de demitir pessoas. Eu gosto de criar empregos", disse o deputado Jon Huntsman, rival de Romney nas primárias. Outro pré-candidato, Newt Gingrich, disse: "Mitt Romney não era um capitalista durante seu reinado na Bain, ele era um predador corporativo".

As urnas em New Hampshire fecham às 19h (22h em Brasília). Cerca de 250 mil pessoas devem votar na primária republicana, e outras 75 mil devem participar da primária democrata, que dará seu aval à reeleição de Obama, candidato único do partido.

"Acho que Mitt Romney vai ganhar", disse o eleitor Albert Guptill, em Nashua. "Por quanto eu não sei, mas acho que vai, sim."

Mas nem todos estão felizes por votar nele. Eli Haykinson, de Bedford, afirmou que não gosta de Romney, mas acredita que ele tem mais chances de derrotar Obama. Trata-se de um dilema enfrentado por muitos eleitores conservadores que acham Romney moderado demais.

"Pessoalmente não gosto do estilo de campanha dele. Você realmente não chega a senti-lo. Não quero votar nele, mas devo ter de votar", afirmou Haykinson.

A pesquisa de segunda-feira da Universidade de Suffolk mostrou Romney com 33 por cento no Estado, contra 20 por cento de Ron Paul, 13 de Huntsman, 11 de Gingrich, 10 de Rick Santorum, e 12 por cento de indecisos.