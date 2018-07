Romney e Obama prometem apoiar Israel; ataque ao Irã é último recurso

O programa nuclear iraniano, que o Ocidente suspeita ser para o desenvolvimento de armas e o qual as sanções econômicas impostas pelo Ocidente até agora não conseguiram interromper, certamente estará entre os principais desafios da política externa para o próximo presidente norte-americano.

No entanto, Romney e Obama, em um debate sobre a política externa, não ofereceram políticas nitidamente contrárias para abordar o desafio. Eles concordaram sobre a necessidade de forte pressão econômica sobre o Irã, e em salvaguardar o aliado Israel.

"Se Israel for atacado, nós iremos ajudá-los, não apenas diplomaticamente, não apenas culturalmente, mas militarmente", disse Romney.

"Eu estarei com Israel caso eles sejam atacados", afirmou Obama.

De tempos em tempos, líderes iranianos têm ameaçado erradicar Israel e os líderes israelenses veem uma arma nuclear iraniana como uma ameaça a sua existência. Israel tem o seu próprio arsenal nuclear não declarado.

A questão que se levantou várias vezes este ano é se Israel realizaria um ataque unilateral contra as instalações nucleares do Irã, o que colocaria os Estados Unidos numa posição difícil com a possibilidade de entrar em outro conflito no Oriente Médio.

Os Estados Unidos e seus aliados têm aumentado significativamente as sanções contra o Irã. Obama disse várias vezes que todas as opções estão sobre a mesa, mas aconselhou que a diplomacia e as sanções devem ter a oportunidade de fazer efeito.

Os candidatos não disseram o que fariam caso Israel conduzisse um ataque unilateral contra o Irã, e em um determinado momento Romney deixou de lado uma pergunta hipotética sobre o que ele faria se o primeiro-ministro israelense ligasse para informá-lo que bombardeiros estavam a caminho para atacar as instalações nucleares iranianas.

Romney e Obama disseram que era importante impedir que o Irã obtenha uma arma nuclear.