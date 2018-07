Romney espera confirmação do favoritismo na Flórida O pré-candidato republicano Mitt Romney chegou ao dia da eleição primária da Flórida, nesta terça-feira, com uma vantagem superior a dez pontos percentuais em relação ao seu rival Newt Gingrich nas pesquisas, um resultado que, se confirmado, pode ser decisivo para fazer do ex-governador de Massachusetts o candidato do seu partido à Casa Branca.