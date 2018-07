Romney está à frente de Santorum em prévias de Illinois-pesquisa

Uma nova pesquisa da Public Policy Polling indicou que Romney está à frente de Santorum no Estado de Illinois. Romney tem 45 por cento das preferências em comparação com 30 por cento de Santorum. O ex-presidente da Câmara dos Deputados dos EUA Newt Gingrich aparece com 12 por cento e o congressista Ron Paul, com 10 por cento.

Romney está à frente de Santorum na disputa pelos 1.144 delegados necessários para conseguir ser o candidato presidencial dos republicanos. Ele tem 518 delegados e Santorum, 239, de acordo com a CNN.

Uma vitória em Illinois, somada à obtida na primária de Porto Rico, na qual conseguiu 20 delegados no sábado, deixaria Romney mais próximo de se tornar o candidato republicano a enfrentar o presidente Barack Obama, do Partido Democrata, na eleição de 6 de novembro.

Romney deverá discursar em Chicago nesta segunda-feira para promover o que considera ser seu ponto forte: o conhecimento prático da economia dos EUA, por ser ex-empresário.

A disputa republicana ficou mais dura, já que Romney e Santorum passaram a trocar insultos. Romney chamou Santorum de "peso-leve na economia" e Santorum tem pedido atenção à fortuna de Romney.

"Ouvi que o governador Romney me chamou de peso-leve na economia porque eu não fui um financista de Wall Street como ele", disse Santorum a uma multidão em Rockford, Illinois. "Vocês acreditam mesmo que este país quer eleger um financista de Wall Street para presidente dos Estados Unidos? Vocês acham que é desse tipo de experiência que precisamos?"

A campanha voltará ao Sul no final desta semana, com as primárias da Louisiana.

(Reportagem de Steve Holland em Washington e de Samuel P. Jacobs em Illinois)