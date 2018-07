Romney fala sobre imigração e atenua tom com latinos

Apanhado no contrapé por uma fala sobre imigração do seu adversário Barack Obama, na semana passada, Romney prometeu uma solução de longo prazo para que jovens imigrantes ilegais possam permanecer nos Estados Unidos, mas apresentou apenas propostas secundárias.

Em discurso na Flórida à Associação de Autoridades Latinas Eleitas e Nomeadas, o republicano disse que irá adotar uma "solução de longo prazo para substituir e descartar" a portaria de Obama que autoriza a permanência no país de centenas de milhares de jovens que chegaram aos Estados Unidos ilegalmente, trazidos por seus pais.

Mas ele não deixou claro se irá, caso seja eleito presidente em 6 de novembro, revogar a ordem de Obama.

Em seu primeiro pronunciamento importante ao eleitorado hispânico desde maio, Romney foi recebido com aplausos mornos e algumas vaias. Depois do discurso, o anúncio de que Obama falará no mesmo evento na sexta-feira atraiu uma ovação bem mais intensa.

Durante a disputa pela indicação republicana, Romney desagradou os hispânicos ao argumentar que trabalhadores ilegais deveriam se "autodeportar" do país. Outro pré-candidato republicano, Herman Cain, foi mais longe e propôs, em tom de brincadeira, a instalação de uma cerca eletrificada na fronteira com o México.

As pesquisas mostram que Obama tem o apoio de cerca de 75 por cento do eleitorado hispânico, contra apenas 25 por cento para Romney. Esse grupo pode ser decisivo em Estados estratégicos como Flórida e Colorado.

O anúncio de Obama sobre a imigração, na semana passada, colocou Romney na defensiva num momento em que o virtual indicado republicano crescia nas pesquisas e desfrutava das melhores semanas da sua campanha.

A medida também levou ao engavetamento de uma proposta imigratória semelhante de autoria do senador Marco Rubio, um cubano-americano que é cotado como possível companheiro de chapa de Romney.

(Reportagem adicional de Alina Selyukh e Patricia Zengerle, em Washington)