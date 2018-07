Romney ganha espaço e conquista doadores no Vale do Silício

Embora ele ainda esteja levantando muito mais dinheiro no segmento do que seu atual rival republicano Mitt Romney, Obama está encontrando um terreno bem mais resistente no Vale do Silício este ano.

A atual campanha de Obama perde para 2008 em doações de trabalhadores das potências de informática, Internet e equipamentos de telecomunicações, tais como Google, IBM, Hewlett Packard e Cisco, de acordo com uma análise da Reuters com base em divulgações federais do comitê de campanha presidencial de Obama.

A campanha de Obama levantou 1,44 milhão de dólares até maio dos funcionários de 15 importantes empresas de tecnologia, em comparação a 1,6 milhão de dólares doados pelos funcionários das mesmas empresas quatro anos atrás.

Romney, um ex-executivo de private equity, está fazendo incursões a uma das principais fontes de dinheiro para Obama. O apoio de Romney para a extensão dos cortes fiscais da era Bush para os ricos e suas credenciais de livre comércio o tornam atrativo a alguns empresários do Vale do Silício, embora se preocupem que ele comece uma guerra comercial com a China sobre o iuane.

Romney levantou quase 340.000 dólares durante sua campanha eleitoral junto aos funcionários das 15 empresas de tecnologia, muito atrás de seu oponente, mas à frente dos cerca de 240.000 dólares que o candidato presidencial republicano John McCain arrecadou até maio de 2008.

A mensagem de Obama na esteira da crise econômica não agradou alguns em Wall Street e no Vale do Silício. O falecido presidente-executivo da Apple Steve Jobs disse a Obama que ele não iria ganhar um segundo mandato sem ser mais favorável às empresas, segundo o biógrafo de Jobs, Walter Isaacson.

E o cofundador da Netscape Marc Andreessen mudou seu apoio para Romney depois de votar em Obama da última vez.

"Em 2008, a administração Obama parecia o melhor jogo na cidade", disse o analista do setor de tecnologia Roger L. Kay. "Passados mais alguns anos e você vê um monte de decepção."

Após anos de crescimento econômico lento e desemprego persistente, Romney mergulhou em uma receita simples para manter o setor de tecnologia interessado: desregulamentação, impostos mais baixos, e proteção mais arrojada contra pirataria da China.

"Romney pode falar do jogo da tecnologia melhor do que Obama. Romney era um (capitalista de risco)", disse John Backus, um capitalista de risco que trabalhou para Romney na private equity Bain Capital.

"Eu não acho que Romney ganha o Vale, mas vai aumentar sua fatia do bolo da doação substancialmente."

Embora os números sejam pequenos, Romney passou seu rival entre um grupo que é vital para o mundo da tecnologia. Ele levantou 392.300 dólares até abril entre capitalistas de risco, cerca de 20 mil dólares a mais do que Obama, de acordo com divulgações federais compiladas pelo Center for Responsive Politics.

Obama atraiu cerca de 3 milhões de dólares da indústria de computadores e Internet até agora nesta campanha, deixando Romney para trás com apenas 1 milhão de dólares recolhidos no mesmo período, de acordo com a CRP. Os números não incluem as doações da indústria de telecomunicações.

"Não há dúvida de que, em termos de dinheiro e de votos, o Vale do Silício será território Obama", disse Steve Westly, um capitalista de risco e importante arrecadador de fundos de Obama na Califórnia.